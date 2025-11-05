В Естонії затримали проросійського пропагандиста Бесєдіна

Попередньо він брав участь в інформаційних кампаніях Росії для втручання у справи Естонії

Олег Бесєдін (Фото: Facebok / Oleg Besedin)

Поліція Естонії затримала російського пропагандиста Олега Бесєдіна. Він підозрюється у порушенні міжнародних санкцій проти Росії та у діяльності проти Естонської Республіки, повідомляє Державна прокуратура країни.

Попередньо Олег Бесєдін щонайменше з 2022 року співпрацював з Росією для просування її кампаній інформаційного впливу.

За інформацією заступника Генерального директора Департаменту поліції Тааві Нарітс, Бесєдін створював можливості для Росії втручатись у справи Естонської республіки.

"На сьогодні є підстави підозрювати Бесєдіна у державному злочині", – заявив представник поліції.

Чоловіка також підозрюють у постійному поширенні російських медіаканалів, які перебувають під санкціями Європейського Союзу. Провідний державний прокурор Тааві Перн зазначив, що такі дії вважаються злочином і караються відповідним чином.

Олегу Бесєдіну оголошено підозру за ч. 1 ст. 233 (діяльність іноземця, спрямована проти держави) і ч. 1 ст. 93-1 Пенітенціарного кодексу Естонії (порушення міжнародних санкцій).

Олег Бесєдін – це проросійський активіст і блогер, який народився в Росії й переїхав до Естонії у 2000 роках. Це активний учасник різноманітних проросійських ініціатив у соцмережах, відомий критикою естонської влади та західної політики. Бесєдін підтримував позицію Кремля у війні проти України.

Матеріали публікував в Telegram-каналах та YouTube, озвучував тези російської пропаганди. Також він був адміністратором Facebook-спільноти "Таллінці". За інформацією колишнього члена правління прокремлівської партії Koos Олега Іванова, нині ці канали заблоковані.

Естонські спецслужби неодноразово згадували його у щорічних звітах Kaitsepolitseiamet як особу, яка може бути залучена до діяльності щодо підриву інформаційної безпеки Естонії.