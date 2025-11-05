В Эстонии задержали пророссийского пропагандиста Беседина

Предварительно он участвовал в информационных кампаниях России для вмешательства в дела Эстонии

Олег Беседин (Фото: Facebok / Oleg Besedin)

Полиция Эстонии задержала российского пропагандиста Олега Беседина. Он подозревается в нарушении международных санкций против России и в деятельности против Эстонской Республики, сообщает Государственная прокуратура страны.

Предварительно Олег Беседин минимум с 2022 года сотрудничал с Россией для продвижения ее кампаний информационного воздействия.

По информации заместителя Генерального директора Департамента полиции Таави Наритса, Беседин создавал возможности для России вмешиваться в дела Эстонской республики.

"На сегодня есть основания подозревать Беседина в государственном преступлении", – заявил представитель полиции.

Мужчину также подозревают в постоянном распространении российских медиаканалов, которые находятся под санкциями Европейского Союза. Ведущий государственный прокурор Таави Перн отметил, что такие действия считаются преступлением и наказываются соответствующим образом.

Олегу Беседину объявлено подозрение по ч. 1 ст. 233 (деятельность иностранца, направленная против государства) и ч. 1 ст. 93-1 Пенитенциарного кодекса Эстонии (нарушение международных санкций).

Олег Беседин – это пророссийский активист и блогер, который родился в России и переехал в Эстонию в 2000 годах. Это активный участник различных пророссийских инициатив в соцсетях, известный критикой эстонских властей и западной политики. Беседин поддерживал позицию Кремля в войне против Украины.

Материалы публиковал в Telegram-каналах и YouTube, озвучивал тезисы российской пропаганды. Также он был администратором Facebook-сообщества "Таллинцы". По информации бывшего члена правления прокремлевской партии Koos Олега Иванова, сейчас эти каналы заблокированы.

Эстонские спецслужбы неоднократно упоминали его в ежегодных отчетах Kaitsepolitseiamet как лицо, которое может быть привлечено к деятельности по подрыву информационной безопасности Эстонии.