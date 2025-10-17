В Запорожской области убит российский пропагандист РИА Новости

Россияне утверждают, что Зуев погиб в результате удара украинского дрона, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжелые ранения

Иван Зуев (Фото: РИА Новости)

На временно оккупированной территории Запорожской области убит российский военкор Иван Зуев, который работал на пропагандистском ресурсе РИА Новости. Об этом сообщило вражеское госагентство.

По данным россиян, по Зуеву и Войткевичу прилетел дрон во время выполнения "редакционного задания".

В результате атаки Зуев погиб на месте, а его коллега Юрий Войткевич был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Смерть российского пропагандиста подтвердил и гауляйтер оккупированной части Запорожья Евгений Балицкий.

Иван Зуев был активно вовлечен в информационную войну против Украины с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения РФ он освещал оккупацию Волновахи, Сартаны, окружение Мариуполя для российского государственного агентства Sputnik Ближнее зарубежье.

В марте 2025 года российский диктатор Владимир Путин отметил Зуева благодарностью за преданную службу.

Раненый коллега убитого военкора, Войткевич, который годами работал на российскую пропаганду, в свое время был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

РИА Новости жалуются, что это уже третий случай гибели их сотрудника во время российско-украинской войны. В 2014 году погиб Андрей Стенин, а в 2023-м – Ростислав Журавлев.