В Запорожской области убит российский пропагандист РИА Новости
На временно оккупированной территории Запорожской области убит российский военкор Иван Зуев, который работал на пропагандистском ресурсе РИА Новости. Об этом сообщило вражеское госагентство.
По данным россиян, по Зуеву и Войткевичу прилетел дрон во время выполнения "редакционного задания".
В результате атаки Зуев погиб на месте, а его коллега Юрий Войткевич был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Смерть российского пропагандиста подтвердил и гауляйтер оккупированной части Запорожья Евгений Балицкий.
Иван Зуев был активно вовлечен в информационную войну против Украины с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения РФ он освещал оккупацию Волновахи, Сартаны, окружение Мариуполя для российского государственного агентства Sputnik Ближнее зарубежье.
В марте 2025 года российский диктатор Владимир Путин отметил Зуева благодарностью за преданную службу.
Раненый коллега убитого военкора, Войткевич, который годами работал на российскую пропаганду, в свое время был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".
РИА Новости жалуются, что это уже третий случай гибели их сотрудника во время российско-украинской войны. В 2014 году погиб Андрей Стенин, а в 2023-м – Ростислав Журавлев.
- 21 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля погибла 29-летняя пропагандистка, которая активно поддерживала войну, Дарья Дугина – дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина.
- 2 апреля 2023 года в центре Санкт-Петербурга взорвали "творческий вечер" военкора, который призывал к геноциду украинцев.
- 21 февраля 2024 года военные пропагандисты РФ написали, что "военкор" и военнослужащий 4 мотострелковой бригады Андрей (Мурз) Морозов застрелился после того, как раскритиковал командование армии-оккупанта за огромные потери во время штурма Авдеевки. Он был соратником и другом террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
- 26 сентября умер российский пропагандист Тигран Кеосаян, который хотел "лечить" украинцев.
