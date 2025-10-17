В Запорожской области убит российский пропагандист РИА Новости
Иван Зуев (Фото: РИА Новости)

На временно оккупированной территории Запорожской области убит российский военкор Иван Зуев, который работал на пропагандистском ресурсе РИА Новости. Об этом сообщило вражеское госагентство.

По данным россиян, по Зуеву и Войткевичу прилетел дрон во время выполнения "редакционного задания".

В результате атаки Зуев погиб на месте, а его коллега Юрий Войткевич был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Смерть российского пропагандиста подтвердил и гауляйтер оккупированной части Запорожья Евгений Балицкий.

Иван Зуев был активно вовлечен в информационную войну против Украины с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения РФ он освещал оккупацию Волновахи, Сартаны, окружение Мариуполя для российского государственного агентства Sputnik Ближнее зарубежье.

В марте 2025 года российский диктатор Владимир Путин отметил Зуева благодарностью за преданную службу.

Раненый коллега убитого военкора, Войткевич, который годами работал на российскую пропаганду, в свое время был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

РИА Новости жалуются, что это уже третий случай гибели их сотрудника во время российско-украинской войны. В 2014 году погиб Андрей Стенин, а в 2023-м – Ростислав Журавлев.

  • 21 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля погибла 29-летняя пропагандистка, которая активно поддерживала войну, Дарья Дугина – дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина.
  • 2 апреля 2023 года в центре Санкт-Петербурга взорвали "творческий вечер" военкора, который призывал к геноциду украинцев.
  • 21 февраля 2024 года военные пропагандисты РФ написали, что "военкор" и военнослужащий 4 мотострелковой бригады Андрей (Мурз) Морозов застрелился после того, как раскритиковал командование армии-оккупанта за огромные потери во время штурма Авдеевки. Он был соратником и другом террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
  • 26 сентября умер российский пропагандист Тигран Кеосаян, который хотел "лечить" украинцев.
военкорвойнариа новостипропагандистИван Зуев