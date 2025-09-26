Умер пропагандист Тигран Кеосаян, который хотел "лечить" украинцев
В ночь на 26 сентября в больнице умер украинофоб, российский пропагандист Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его жена, пропагандистка Маргарита Симоньян.
"Сегодня ночью Тигран ушел к создателю", – написала Симоньян в Telegram-канале, попросив не звонить ни ей, ни семье.
Пропагандистский ресурс Shot сообщил, что в декабре 2024 года у Кеосаяна остановилось сердце, он пережил клиническую смерть. После этого пропагандист впал в кому, где пробыл девять месяцев. Все это время он находился в реанимации одной из московских клиник.
Кеосаян поддерживал российские власти и войну, а также неоднократно делал громкие заявления об Украине и украинцах. В частности, в апреле 2023 года он говорил, что после победы России украинцам потребуется "лечение".
"Братьями они может быть снова станут после того, как мы победим и будем их лечить. Информационно и социально. Лечить будем", – заявлял пропагандист, назвав при этом украинцев врагами.
- 23 августа в Москве умер российский пропагандист, уроженец Украины Кирилл Вышинский.
- В 2018 году Вышинского задержала СБУ по подозрению в государственной измене. В 2019-м пропагандиста и других пособников РФ обменяли на украинских пленников Кремля – военных моряков и политзаключенных.
