Умер пропагандист Тигран Кеосаян, который хотел "лечить" украинцев

Муж одной из главных пропагандисток Кремля Маргариты Симоньян скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни

Тигран Кеосаян (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 26 сентября в больнице умер украинофоб, российский пропагандист Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его жена, пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран ушел к создателю", – написала Симоньян в Telegram-канале, попросив не звонить ни ей, ни семье.

Пропагандистский ресурс Shot сообщил, что в декабре 2024 года у Кеосаяна остановилось сердце, он пережил клиническую смерть. После этого пропагандист впал в кому, где пробыл девять месяцев. Все это время он находился в реанимации одной из московских клиник.

Кеосаян поддерживал российские власти и войну, а также неоднократно делал громкие заявления об Украине и украинцах. В частности, в апреле 2023 года он говорил, что после победы России украинцам потребуется "лечение".

"Братьями они может быть снова станут после того, как мы победим и будем их лечить. Информационно и социально. Лечить будем", – заявлял пропагандист, назвав при этом украинцев врагами.