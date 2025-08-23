Пропагандист Вышинский умер в Москве

Подозреваемого в госизмене сторонника РФ обменяли в 2019 году

Кирилл Вышинский в 2019 году на суде (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

В Москве умер российский пропагандист, уроженец Украины Кирилл Вышинский, сообщило агентство оккупантов РИА Новости.

По ее словам, Вышинский умер после "тяжелой и продолжительной болезни". На момент смерти он был исполнительным директором пропагандистского холдинга "Россия сегодня".

Вышинский родился в Украине, но до и после российской агрессии в 2014-м работал на российскую пропаганду. Возглавлял украинский филиал РИА Новости. Среди прочего, пропагандист получил от российского диктатора Владимира Путина "медаль" за оккупацию Крыма.

В 2018-м Вышинского задержала Служба безопасности Украины по подозрению в государственной измене.

В 2019 году пропагандиста и других пособников РФ обменяли на 35 украинских пленников Кремля – моряков и политзаключенных.