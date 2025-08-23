Пропагандист Вишинський помер у Москві

Підозрюваного у держзраді прихильника РФ обміняли у 2019 році

Кирило Вишинський у 2019 році на суді (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

У Москві помер російський пропагандист, уродженець України Кирило Вишинський, повідомила агенція окупантів РИА Новости.

За її словами, Вишинський помер після "важкої та тривалої хвороби". На момент смерті він був виконавчим директором пропагандистського холдингу "Россия сегодня".

Вишинський народився в Україні, але до і після російської агресії у 2014-му працював на російську пропаганду. Очолював українську філію РИА Новости. Серед іншого, пропагандист отримав від російського диктатора Володимира Путіна "медаль" за окупацію Криму.

У 2018-му Вишинського затримала Служба безпеки України за підозрою у державній зраді.

У 2019 році пропагандиста та інших посібників РФ обміняли на 35 українських бранців Кремля – моряків та політв'язнів.