В Азербайджані силовики провели обшуки в російському агентстві Sputnik, є затримання – фото

Обшуки в Баку (Фото: vesti.az)

У столиці Азербайджану Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан". Відомо про затримання двох співробітників, повідомляє Vesti.az з посиланням на співрозмовників.

У результаті операції Міністерства внутрішніх справ затримано двох співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), які працюють у цьому агентстві.

"Попри офіційне зупинення діяльності "Sputnik-Азербайджан", агентство фактично продовжувало свою роботу, а співробітники регулярно відвідували офіс, – пише видання.

Відомо, що "Sputnik-Азербайджан" є частиною державного російського медіахолдингу "Россия сегодня".

Довідка Російська медіагрупа "Россия сегодня" є державною організацією, створеною у 2013 році для просування інтересів Росії за кордоном. Одним із її проєктів є інформаційне агентство та радіо Sputnik, запущене у 2014 році, яке надає новини та коментарі більш ніж 30 мовами. Sputnik часто звинувачують у поширенні пропаганди та дезінформації, спрямованих на підтримку політики Кремля та вплив на громадську думку в інших країнах. У 2022 році після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз заборонив мовлення Sputnik на своїй території. Крім того, у вересні 2023 року влада Молдови вислала керівника Sputnik Moldova через побоювання щодо пропагандистської діяльності агентства. Російська медіагрупа "Россия сегодня" є державною організацією, створеною у 2013 році для просування інтересів Росії за кордоном. Одним із її проєктів є інформаційне агентство та радіо Sputnik, запущене у 2014 році, яке надає новини та коментарі більш ніж 30 мовами. Sputnik часто звинувачують у поширенні пропаганди та дезінформації, спрямованих на підтримку політики Кремля та вплив на громадську думку в інших країнах. У 2022 році після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз заборонив мовлення Sputnik на своїй території. Крім того, у вересні 2023 року влада Молдови вислала керівника Sputnik Moldova через побоювання щодо пропагандистської діяльності агентства.