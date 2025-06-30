В Азербайджане силовики провели обыски в агентстве РФ Sputnik, есть задержания – фото
В столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан". Сообщается о задержании двух сотрудников, сообщает Vesti.az со ссылкой на источники.
В результате операции Министерства внутренних дел задержаны два сотрудника Федеральной службы безопасности России (ФСБ), работающих в этом ведомстве.
"Несмотря на официальное прекращение деятельности "Sputnik-Азербайджан", агентство фактически продолжало свою работу, а сотрудники регулярно посещали офис", – пишет издание.
Известно, что "Sputnik-Азербайджан" является частью государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня".
СправкаРоссийская медиагруппа "Россия сегодня" является государственной организацией, созданной в 2013 году для продвижения интересов России за рубежом. Одним из ее проектов является информационное агентство и радио Sputnik, запущенное в 2014 году, которое дает новости и комментарии на более чем 30 языках. Sputnik часто обвиняют в распространении пропаганды и дезинформации, направленных на поддержку политики Кремля и влияние на общественное мнение в других странах. В 2022 году после вторжения России в Украину Европейский Союз запретил вещание Sputnik на своей территории. Кроме того, в сентябре 2023 года власти Молдовы выслали руководителя Sputnik Moldova из-за опасений относительно пропагандистской деятельности агентства.
- 24 февраля 2025 года власти Азербайджана сообщили о ликвидации представительства новостного агентства Sputnik, входящего в медиагруппу "Россия сегодня".
- В начале февраля власти Азербайджана прекратили деятельность федерального агентства "Россотрудничество" в Баку и Агентства США по международному развитию (USAID).