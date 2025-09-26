Помер пропагандист Тигран Кеосаян, який хотів "лікувати" українців

Чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Маргарити Симоньян помер у віці 59 років після тривалої хвороби

Тигран Кеосаян (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 26 вересня у лікарні помер українофоб, російський пропагандист Тигран Кеосаян. Про це повідомила його дружина, пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Сьогодні вночі Тигран пішов до творця", – написала Симоньян у Telegram-каналі, попросивши не телефонувати ні їй, ні родині.

Пропагандистський ресурс Shot повідомив, що у грудні 2024 року у Кеосаяна зупинилося серце, він пережив клінічну смерть. Після цього пропагандист впав у кому, де пробув дев'ять місяців. Весь цей час він перебував у реанімації однієї з московських клінік.

Кеосаян підтримував російську владу та війну, а також неодноразово робив гучні заяви про Україну та українців. Зокрема, у квітні 2023 року він говорив, що після перемоги Росії українцям потрібне буде "лікування".

"Братами вони, можливо, знову стануть після того, як ми переможемо і їх лікуватимемо. Інформаційно і соціально. Лікуватимемо", – заявляв пропагандист, назвавши водночас українців ворогами.

23 серпня у Москві помер російський пропагандист, уродженець України Кирило Вишинський.

У 2018 році Вишинського затримала СБУ за підозрою у державній зраді. У 2019-му пропагандиста та інших поплічників РФ обміняли на українських бранців Кремля – військових моряків та політв'язнів.