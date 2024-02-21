Z-каналы пишут о самоубийстве военкора и друга Гиркина "Мурза". Раскрыл потери в Авдеевке

Андрей "Мурз" Морозов (Фото: ресурс оккупантов)

Военные пропагандисты РФ написали, что "военкор" и военнослужащий 4 мотострелковой бригады Андрей "Мурз" Морозов застрелился после того, как раскритиковал командование армии-оккупанта за огромные потери во время штурма Авдеевки. Он был соратником и другом террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

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Россияне пишут, что на Telegram-канале Морозова появилась предсмертная записка, в которой он объясняет самоубийство давлением со стороны командования армии России.

Несколько дней назад "Мурз" написал о том, что во время штурма Авдеевки россияне потеряли безвозвратно 16 000 человек, а также заявил, что военная прокуратура Санкт-Петербурга отказалась рассмотреть жалобу бойца одного из полков на действия командования.

"Военкор" говорил, что командование решило замалчивать потери из-за критики пропагандиста Владимира Соловьева.

"Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост. А вас заставило отдать этот приказ ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит — не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые боятся сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры. С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит, что я у вас не служу и никаких проблем со мной нет", — написал Морозов в предсмертной записке.

В начале 2000-х годов "Мурз" был членом нацистского движения "Красный блицкриг". В 2007 году получил три года заключения за обстрел вывески партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия" на Кутузовском проспекте в Москве. С 2014 года воевал в формированиях террористов ЛНР, ему было 44 года.

В районе Авдеевки у российской армии достаточно сил и средств для дальнейшего продвижения, основное направление – Ласточкино, заявили в 3 отдельной штурмовой бригаде.

17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были лишь единичные случаи попадания в плен, а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

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