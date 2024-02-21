Z-каналы пишут о самоубийстве военкора и друга Гиркина "Мурза". Раскрыл потери в Авдеевке
Военные пропагандисты РФ написали, что "военкор" и военнослужащий 4 мотострелковой бригады Андрей "Мурз" Морозов застрелился после того, как раскритиковал командование армии-оккупанта за огромные потери во время штурма Авдеевки. Он был соратником и другом террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
Россияне пишут, что на Telegram-канале Морозова появилась предсмертная записка, в которой он объясняет самоубийство давлением со стороны командования армии России.
Несколько дней назад "Мурз" написал о том, что во время штурма Авдеевки россияне потеряли безвозвратно 16 000 человек, а также заявил, что военная прокуратура Санкт-Петербурга отказалась рассмотреть жалобу бойца одного из полков на действия командования.
"Военкор" говорил, что командование решило замалчивать потери из-за критики пропагандиста Владимира Соловьева.
"Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост. А вас заставило отдать этот приказ ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит — не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые боятся сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры. С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит, что я у вас не служу и никаких проблем со мной нет", — написал Морозов в предсмертной записке.
В начале 2000-х годов "Мурз" был членом нацистского движения "Красный блицкриг". В 2007 году получил три года заключения за обстрел вывески партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия" на Кутузовском проспекте в Москве. С 2014 года воевал в формированиях террористов ЛНР, ему было 44 года.
- В районе Авдеевки у российской армии достаточно сил и средств для дальнейшего продвижения, основное направление – Ласточкино, заявили в 3 отдельной штурмовой бригаде.
- 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были лишь единичные случаи попадания в плен, а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.
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