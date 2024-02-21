Z-канали пишуть про самогубство воєнкора та друга Гіркіна "Мурза". Він розкрив втрати в Авдіївці

Андрій "Мурз" Морозов (Фото: ресурс окупантів)

Військові пропагандисти РФ написали, що "військкор" та військовослужбовець 4 мотострілецької бригади Андрій "Мурз" Морозов застрелився після того, як розкритикував командування армії-окупанта за величезні втрати під час штурму Авдіївки. Він був соратником та другом терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

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Росіяни пишуть, що на Telegram-каналі Морозова з'явилася передсмертна записка, в якій пояснює самогубство тиском з боку командування армії Росії.

Декілька днів тому "Мурз" написав про те, що під час штурму Авдіївки росіяни втратили безповоротно 16 000 осіб, а також заявив, що військова прокуратура Санкт-Петербурга відмовилася розглянути скаргу бійця одного з полків на дії командування.

"Військкор" говорив, що командування вирішило замовчувати втрати через критику пропагандиста Володимира Соловйова.

"Сьогодні, товаришу полковнику, за вашим наказом мене змусили видалити допис. А вас змусило віддати цей наказ ваше командування, спираючись на стару добру армійську колективну відповідальність. Не видалить — не дамо постачання. Снарядів. Коптерів. Нових танків і БМП. А його, ваше командування, змусили це зробити політичні повії на чолі з Володимиром Соловйовим, які бояться самі приїхати та натиснути на курок. Що ж, я зроблю це сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дріб'язкову справу. А вам дадуть танки та коптери. З 21 лютого 2024 року ви можете сміливо говорити всім, хто вам зателефонує, що я у вас не служу і жодних проблем зі мною немає", – написав Морозов у передсмертній записці.

На початку 2000-х років "Мурз" був членом нацистського руху "Червоний бліцкриг". 2007 року отримав три роки ув'язнення за обстріл вивіски партії диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія" на Кутузовському проспекті в Москві. З 2014 року воював у формуваннях терористів ЛНР, йому було 44 роки.

У районі Авдіївки у російської армії достатньо сил і засобів для подальшого просування, основний напрямок – Ласточкине, заявили у 3 окремій штурмовій бригаді.

17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що вони мали лише поодинокі випадки потрапляння в полон, а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

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