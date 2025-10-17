У Запорізькій області вбито російського пропагандиста РИА Новости

Росіяни стверджують, що Зуєв загинув внаслідок удару українського дрона, а його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення

Іван Зуєв

На тимчасово окупованій території Запорізької області вбито російського воєнкора Івана Зуєва, який працював на пропагандистському ресурсі РИА Новости. Про це повідомила ворожа держагенція.

За даними росіян, по Зуєву та Войткевичу прилетів дрон під час виконання "редакційного завдання".

Внаслідок атаки Зуєв загинув на місці, а його колега Юрій Войткевич був госпіталізований з важкими пораненнями. Смерть російського пропагандиста підтвердив і гауляйтер окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький.

Іван Зуєв був активно залученим до інформаційної війни проти України з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він висвітлював окупацію Волновахи, Сартани, оточення Маріуполя для російського державного агентства Sputnik Ближнее зарубежье.

У березні 2025 року російський диктатор Володимир Путін відзначив Зуєва подякою за віддану службу.

Поранений колега вбитого воєнкора, Войткевич, який роками працював на російську пропаганду, свого часу був нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною".

РИА Новости скаржаться, що це вже третій випадок загибелі їхнього співробітника під час російсько-української війни. У 2014 році загинув Андрій Стенін, а у 2023-му – Ростислав Журавльов.