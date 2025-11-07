Стефанішина: Україна веде переговори з США про надання ракет Tomahawk
Посолка України в США Ольга Стефанішина заявила, що Київ і Вашингтон ведуть "позитивні" переговори про купівлю далекобійних ракет Tomahawk. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Bloomberg.
Обговорення тривають і делегації працюють над збільшенням фінансових ресурсів для закупівлі більшого військового потенціалу у США. Переговори стосуються не лише Tomahawk, а й іншої зброї великої дальності.
"Йдеться не лише про "Томагавки", а й про різні типи інших ракет великої та малої дальності, і я можу сказати лише одне: це дуже позитивно", – зазначила дипломатка.
Стефанішина додала, що Україна докладає всіх зусиль для надання додаткових можливостей протиповітряній обороні. Будь-яка відмова чинити тиск на Росію розглядатиметься як надання країни зеленого світла для нарощування своїх можливостей.
- 31 жовтня CNN повідомляв, що Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні Tomahawk. Водночас остаточне політичне рішення мало залишитись в руках президента США Дональда Трампа.
- 3 листопада Трамп заявив, що не розглядає угоду, яка б дозволила Україні отримати далекобійні ракети Tomahawk для використання проти Росії, але може передумати.
