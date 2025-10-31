CNN: Пентагон схвалив передання Україні Tomahawk, залишивши остаточне рішення за Трампом

Міноборони США дійшло висновку, що постачання Україні далекобійних ракет не матиме негативного впливу на їхні запаси

Дональд Трамп (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, залишаючи остаточне політичне рішення в руках президента США Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на трьох американських та європейських посадовців, обізнаних з цим питанням.

Міністерство оборони США дійшло висновку, що це не матиме негативного впливу на американські запаси.

Медіа нагадало, що на початку цього місяця під час робочого обіду з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі Трамп заявив, що він волів би не надавати ракети Україні, оскільки "ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни".

Об'єднаний штаб повідомив Білий дім про свою оцінку раніше цього місяця, незадовго до зустрічі Трампа з Зеленським, який наполягав на тому, щоб ракети були більш ефективними для ураження нафтових та енергетичних об'єктів вглиб Росії.

Ця оцінка надихнула європейських союзників США, які вважають, що у США тепер менше виправдань не постачати ракети, повідомили два європейські чиновники. Трамп також заявив лише за кілька днів до зустрічі з Зеленським, що США мають "багато Tomahawk", які вони потенційно можуть передати Україні.

Білий дім та Пентагон не відповіли на запити про коментарі.

Неназвані співрозмовники раніше повідомляли CNN, що Трамп не зняв ракети з порядку денного, і адміністрація розробила плани їхнього оперативного постачання Україні, якщо американський президент віддасть відповідний наказ.

Крім того, останніми тижнями Трамп був настільки розчарований небажанням російського диктатора Володимира Путіна серйозно розглядати можливість мирних переговорів, що минулого тижня схвалив нові санкції США щодо російських нафтових компаній і скасував саміт у Будапешті.