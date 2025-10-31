CNN: Пентагон одобрил передачу Украине Tomahawk, оставив окончательное решение за Трампом

Минобороны США пришло к выводу, что поставки Украине дальнобойных ракет не будут оказывать негативного влияния на их запасы

Дональд Трамп (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оставляя окончательное политическое решение в руках президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Министерство обороны США пришло к выводу, что это не окажет негативного влияния на американские запасы.

Читайте также США рассматривают продажу Tomahawk для передачи Украине. Как работают эти ракеты

Медиа напомнило, что в начале этого месяца во время рабочего обеда с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что он предпочел бы не предоставлять ракеты Украине, поскольку "мы не хотим отдавать вещи, которые нам нужны для защиты нашей страны".

Объединенный штаб сообщил Белому дому о своей оценке раньше в этом месяце, незадолго до встречи Трампа с Зеленским, который настаивал на том, чтобы ракеты были более эффективными для поражения нефтяных и энергетических объектов вглубь России.

Эта оценка вдохновила европейских союзников США, считающих, что в США теперь меньше оправданий не поставлять ракеты, сообщили два европейских чиновника. Трамп также заявил лишь за несколько дней до встречи с Зеленским, что у США есть "много Tomahawk", которые они могут передать Украине.

Белый дом и Пентагон не ответили на запросы комментариев.

Неназванные собеседники ранее сообщали CNN, что Трамп не снял ракеты с повестки дня и администрация разработала планы их оперативной поставки Украине, если американский президент отдаст соответствующий приказ.

Кроме того, в последние недели Трамп был настолько разочарован нежеланием российского диктатора Владимира Путина серьезно рассматривать возможность мирных переговоров, что на прошлой неделе одобрил новые санкции США в отношении российских нефтяных компаний и отменил саммит в Будапеште.