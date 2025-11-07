Стефанишина: Украина ведет переговоры с США о предоставлении ракет Tomahawk

Во время обсуждений речь идет не только о Томагавках, но и о другом оружии дальнего действия

Посол Украины в США Ольга Стефанишина (Фото: Facebook | Стефанишина)

Посолка Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев проводит с США "позитивные" переговоры по покупке дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом она рассказала в интервью изданию Bloomberg.

Обсуждение продолжается и делегации работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки большего военного потенциала в США. Переговоры касаются не только Tomahawk, но и другого оружия большой дальности.

Читайте также США рассматривают продажу Tomahawk для передачи Украине. Как работают эти ракеты

"Речь идет не только о "Томагавках", но и о различных типах других ракет большой и малой дальности, и я могу сказать только одно: это очень позитивно", – отметила дипломат.

Стефанишина добавила, что Украина прилагает все усилия для предоставления дополнительных возможностей противовоздушной обороны. Любой отказ оказать давление на Россию будет рассматриваться как предоставление стране зеленого света для наращивания своих возможностей.