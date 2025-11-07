Стефанишина: Украина ведет переговоры с США о предоставлении ракет Tomahawk
Посолка Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев проводит с США "позитивные" переговоры по покупке дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом она рассказала в интервью изданию Bloomberg.
Обсуждение продолжается и делегации работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки большего военного потенциала в США. Переговоры касаются не только Tomahawk, но и другого оружия большой дальности.
"Речь идет не только о "Томагавках", но и о различных типах других ракет большой и малой дальности, и я могу сказать только одно: это очень позитивно", – отметила дипломат.
Стефанишина добавила, что Украина прилагает все усилия для предоставления дополнительных возможностей противовоздушной обороны. Любой отказ оказать давление на Россию будет рассматриваться как предоставление стране зеленого света для наращивания своих возможностей.
- 31 октября CNN сообщал, что Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставки Украине Томагавк. При этом окончательное политическое решение должно было остаться в руках президента США Дональда Трампа.
- 3 ноября Трамп заявил, что не рассматривает соглашение, которое бы позволило Украине получить дальнобойные ракеты Tomahawk для использования против России, но может передумать.
