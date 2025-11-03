Трамп говорит, что не собирается передавать Tomahawk Украине. Но может передумать
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает соглашение, которое бы позволило Украине получить дальнобойные ракеты Tomahawk для использования против России. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.
Трампа спросили, обеспечит ли его администрация "Томагавками" Украину, на что он ответил: "Нет, не совсем".
Он добавил, что может изменить свое мнение, но сейчас оно таково.
- 31 октября CNN сообщал, что Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине Tomahawk, оставляя окончательное политическое решение в руках Трампа.
