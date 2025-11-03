Трамп говорит, что не собирается передавать Tomahawk Украине. Но может передумать

Президент США отрицательно ответил на вопрос, обеспечит ли его администрация Вооруженные Силы Украины "Томагавками"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает соглашение, которое бы позволило Украине получить дальнобойные ракеты Tomahawk для использования против России. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Трампа спросили, обеспечит ли его администрация "Томагавками" Украину, на что он ответил: "Нет, не совсем".

Он добавил, что может изменить свое мнение, но сейчас оно таково.