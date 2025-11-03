Трамп каже, що не збирається передавати Tomahawk Україні. Але може передумати
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає угоду, яка б дозволила Україні отримати далекобійні ракети Tomahawk для використання проти Росії. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One.
Трампа запитали, чи забезпечить його адміністрація "Томагавками" Україну, на що він відповів: "Ні, не зовсім".
Він додав, що може змінити свою думку, але наразі вона така.
- 31 жовтня CNN повідомляв, що Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні Tomahawk, залишаючи остаточне політичне рішення в руках Трампа.
Коментарі (0)