У Києві помітили Lexus із "шахедом" на даху. Поліція вилучила дрон – фото
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
У Києві правоохоронці вилучили "шахед", який водій Lexus перевозив на даху своєї автівки. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.
4 листопада у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного житлового комплексу стоїть автівка, на даху якої прикріплений ворожий безпілотник.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вони виявили на даху "лексуса" російський "шахед" із вихолощеною бойовою частиною, він не становив загрози життю та безпеці громадян.
Власник авто – 30-річний киянин, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати дрон до музею.
Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються обставини події.
- Станом на 21 жовтня Сили безпілотних систем знищили 1000 російських "шахедів", орієнтовна вартість яких становить $70 000 за одиницю, відтак загальна вартість збитих безпілотників – $70 млн.
- Наразі тактика російських ударів "шахедами" полягає в тому, що дрони концентруються навколо одного міста чи точки та пробують проломити протиповітряну оборону в цьому напрямку.
