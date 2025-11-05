У Києві помітили Lexus із "шахедом" на даху. Поліція вилучила дрон – фото

В соцмережах з'явились фото припаркованого на території ЖК "лексуса" з "шахедом" на даху. На місце приїхали правоохоронці

Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці вилучили "шахед", який водій Lexus перевозив на даху своєї автівки. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

4 листопада у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного житлового комплексу стоїть автівка, на даху якої прикріплений ворожий безпілотник.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вони виявили на даху "лексуса" російський "шахед" із вихолощеною бойовою частиною, він не становив загрози життю та безпеці громадян.

Власник авто – 30-річний киянин, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати дрон до музею.

Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються обставини події.