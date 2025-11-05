В Киеве заметили Lexus с "шахедом" на крыше. Полиция изъяла дрон – фото

В соцсетях появились фото припаркованного на территории ЖК "лексуса" с "шахедом" на крыше. На место приехали правоохранители

Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители изъяли "шахед", который водитель Lexus перевозил на крыше своей машины. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

4 ноября в социальных сетях правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного жилого комплекса находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский беспилотник.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они обнаружили на крыше "лексуса" российский "шахед" с выхолощенной боевой частью, он не представлял угрозы жизни и безопасности граждан.

Владелец авто – 30-летний киевлянин, который является главой общественной организации, объяснил, что планировал передать дрон в музей.

Полицейские изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки, устанавливаются обстоятельства происшествия.