В Киеве заметили Lexus с "шахедом" на крыше. Полиция изъяла дрон – фото
В Киеве правоохранители изъяли "шахед", который водитель Lexus перевозил на крыше своей машины. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
4 ноября в социальных сетях правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного жилого комплекса находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский беспилотник.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Они обнаружили на крыше "лексуса" российский "шахед" с выхолощенной боевой частью, он не представлял угрозы жизни и безопасности граждан.
Владелец авто – 30-летний киевлянин, который является главой общественной организации, объяснил, что планировал передать дрон в музей.
Полицейские изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки, устанавливаются обстоятельства происшествия.
- По состоянию на 21 октября Силы беспилотных систем уничтожили 1000 российских "шахедов", ориентировочная стоимость которых составляет $70 000 за единицу, общая стоимость сбитых беспилотников – $70 млн.
- В настоящее время тактика российских ударов "шахедами" заключается в том, что дроны концентрируются вокруг одного города или точки и пытаются проломить противовоздушную оборону в этом направлении.
