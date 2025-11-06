Мінімум один дрон заблокував аеропорт у Швеції – деталі

У шведському аеропорту Ландветтер перебуває декілька патрулів поліції через інцидент з БпЛА

Аеропорт Ландветтер (Фото: Kontrastfoto / Вікіпедія)

Через невідомі безпілотники було зупинено роботу аеропорту Ландветтер у шведському Гетеборзі. Про це повідомило Управління цивільної авіації королівства, передає газета Aftonbladet.

"Я можу підтвердити, що дрони були помічені в Ландветтері. Наразі авіасполучення призупинено", – розповіли у відомстві.

БпЛА зафіксували незадовго до 18:00 6 листопада. Наразі жодні літаки не можуть приземлятися в аеропорту.

Два рейси з Німеччини, один з Мюнхена й один з Франкфурта були перенаправлені до данської столиці Копенгагена. Літак з Ландветтера до Мюнхена був скасований.

В аеропорту перебуває декілька патрулів правоохоронців.

"Ми там і намагаємося перевірити цю інформацію", – зазначили у поліції регіону.

Одна людина, з якою поспілкувалось медіа, сфотографувала дрон.

"Я стояв і фотографував літаки, раптом побачив у небі щось маленьке, що сфотографував. Потім зрозумів, що це дрон, бо він був такий маленький і мав ліхтарики", – розповів очевидець.

У державному операторі шведських аеропортів Swedavia також підтвердили закриття повітряного простору через БпЛА, що триватиме, поки поліція проводить розслідування.

Ландветтер розташований на заході Швеції.