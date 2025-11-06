Мінімум один дрон заблокував аеропорт у Швеції – деталі
Через невідомі безпілотники було зупинено роботу аеропорту Ландветтер у шведському Гетеборзі. Про це повідомило Управління цивільної авіації королівства, передає газета Aftonbladet.
"Я можу підтвердити, що дрони були помічені в Ландветтері. Наразі авіасполучення призупинено", – розповіли у відомстві.
БпЛА зафіксували незадовго до 18:00 6 листопада. Наразі жодні літаки не можуть приземлятися в аеропорту.
Два рейси з Німеччини, один з Мюнхена й один з Франкфурта були перенаправлені до данської столиці Копенгагена. Літак з Ландветтера до Мюнхена був скасований.
В аеропорту перебуває декілька патрулів правоохоронців.
"Ми там і намагаємося перевірити цю інформацію", – зазначили у поліції регіону.
Одна людина, з якою поспілкувалось медіа, сфотографувала дрон.
"Я стояв і фотографував літаки, раптом побачив у небі щось маленьке, що сфотографував. Потім зрозумів, що це дрон, бо він був такий маленький і мав ліхтарики", – розповів очевидець.
У державному операторі шведських аеропортів Swedavia також підтвердили закриття повітряного простору через БпЛА, що триватиме, поки поліція проводить розслідування.
Ландветтер розташований на заході Швеції.
- Лише у листопаді БпЛА блокували аеропорти в Берліні, бельгійських Брюсселі та Льєжі й у Вільнюсі.
- 6 листопада уряд Бельгії після інцидентів з дронами у країні вирішив посилити свій Національний центр авіаційної безпеки.
