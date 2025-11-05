Аеропорт Вільнюса закривали через безпілотник

Знайти оператора, який запустив БпЛА поблизу аеропорту литовської столиці, не вдалося

Аеропорт (Ілюстративне фото: Stringer/EPA)

Вранці в середу, 5 листопада, аеропорт Вільнюса тимчасово закривали через невідомий безпілотник. Про це повідомив мовник LRT із посиланням на компанію "Литовські аеропорти" (LTOU).

Обмеження над аеропортом було запроваджено приблизно о 09:50.

"За попередніми даними, рішення про введення обмежень було ухвалено через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", – заявив представник LTOU Тадас Василяускас.

Повітряний простір знову відкрився о 10:18, і всі операції в аеропорту тепер проходять у звичайному режимі. Вплив на польоти був мінімальним.

Василяускас уточнив, що закриття аеропорту вплинуло лише на два рейси.

За словами представниці Служби громадської безпеки Інгріди Страгенес, дрон був зафіксований поблизу аеропорту Вільнюса.

"Це був цивільний дрон. Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини", – зазначила вона.

Страгенес додала, що співробітники служби одразу посилили охорону аеропорту та його околиць.

"Дрон та його оператор знайдені не були", – розповіла вона.