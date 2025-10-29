Каллас про метеошари в Литві: Мінськ намагається залякати Вільнюс, не потерпимо гібридних атак

У ЄС закликали Білорусь припинити гібридні атаки на Литву і заявили, що готові вжити заходів

Кая Каллас (EPA/OLIVIER MATTHYS)

У Європі відреагували на метеозонди, якими Білорусь останній тиждень активно атакує Литву. Мінськ у такий спосіб намагається залякати Вільнюс, сказано в заяві верховної представниці Європейського Союзу Каї Каллас.

ЄС засуджує провокації, що тривають.

"Вторгнення метеозондів у повітряний простір Литви з території Білорусі, які призвели до зриву сотень рейсів і завдали значної шкоди литовським аеропортам і тисячам пасажирів, є ризиком дестабілізації держави-члена ЄС та спробою залякати європейських громадян через прямі погрози цивільній авіації", – ідеться в заяві.

За словами Каллас, ці кулі – не просто інструмент контрабанди, а ширша "цілеспрямована гібридна кампанія" поряд з іншими діями. Наприклад, незаконним ввезенням мігрантів із Білорусі, яке, як стверджує представниця ЄС, спонсорується державою.

У Євросоюзі заявили, що всі ці дії Білорусь повинна негайно припинити. Також нагадали, що проти країни вже введено санкції, і висловили готовність вжити подальших заходів.

"Закликаємо білоруський режим без зволікання вжити ефективних заходів щодо контролю свого повітряного простору, державного кордону і території, а також щодо боротьби з організованою злочинною діяльністю, яка походить із цієї країни, та її запобігання... Ми не потерпимо жодних гібридних кампаній, спрямованих проти ЄС або будь-якої з його держав-членів", – підкреслила Каллас.

29 жовтня Литва закрила кордон із Білоруссю на місяць, після активних атак метеозондів, передає LRT. Пункт пропуску Шальчинінкай буде повністю закритий, а Медінінкай працюватиме з певними винятками для дипломатів, транзитних пасажирів з Калінінграда, громадян Литви та країн ЄС або НАТО.