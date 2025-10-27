Литва збиватиме метеозонди, що летять із Білорусі. Хоче посилити санкції та покарання

Литва має намір саджати до в'язниці всіх причетних до контрабанди, а не просто збільшити штраф

Інга Ругінене (Фото: x.com/IRuginiene)

Литва ухвалила рішення збивати метеозонди, які летять з боку Білорусі. Кордон між державами буде закрито на невизначений термін, а також обговорюються нові санкції проти Мінська. Про це повідомила прем'єр-міністр Інга Ругійнене, передає LRT.

За її словами, за підсумками засідання комісії з нацбезпеки було вироблено "чіткий алгоритм" подальших дій Литви. Разом з Євросоюзом буде узгоджено пакет додаткових санкцій проти Білорусі.

"Це буде зроблено найближчим часом. Ми також активно консультуємося і спілкуємося з нашими союзниками і сусідами – Польщею і Латвією. Будь-які наші дії також узгоджуються з ними, ми не окрема держава, ми частина НАТО і ЄС. Ми координуємо з ними все, що робимо", – сказала Ругінене.

Щодо закриття кордонів із Білоруссю, то діятимуть винятки. Пересуватися дозволено дипломатам і дипломатичній пошті, громадянам Литви та ЄС дозволено в'їжджати країну з боку Білорусі. Для всіх інших пересування закрито.

З 27 жовтня військові почнуть вживати "всіх необхідних заходів" для зупинення метеокуль із контрабандою. Зокрема, використовуватимуть кінетичні засоби для їх збивання.

"Таким чином ми посилаємо сигнал про те, що готові вжити навіть найсуворіших заходів у разі порушення нашого повітряного простору", – підкреслила прем'єр.

29 жовтня уряд представить новий проєкт поправок до Кримінального кодексу. Найвищим покаранням за контрабанду стане тюремний термін.

"Якщо раніше ми говорили про штрафи та їхнє збільшення, то тепер, уже сьогодні, ми обговорили, що це може включати і тюремне ув'язнення", – заявила прем'єр-міністр.

Увечері 27 жовтня між Вільнюським і Каунаським аеропортами почнуть курсувати автобуси для зручності пасажирів. Також країна почне відстежувати напрямок руху метеозондів, щоб контролювати їх і планувати роботу аеропортів.