Литва збирає комісію через загрози з Білорусі. У президента говорять про гібридну операцію

26 жовтня в Литві зафіксували більше повітряних куль із контрабандою, ніж у попередні рази

Дейвідас Матульоніс (Фото: vilnius.usembassy)

Литва збере 27 жовтня Комісію з національної безпеки через метеозонди з контрабандою з боку Білорусі, які чотири рази запускали минулого тижня. Про це повідомляє литовське медіа LRT.

Комісію скликала прем'єр-міністерка країни Інга Ругінене. А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратовичюс заявив 26 жовтня після наради з керівниками військових і внутрішніх органів, що буде вжито нових заходів для запобігання загрозам від контрабандних повітряних куль із Білорусі.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас повідомив, що в неділю ввечері зафіксовано більше, ніж зазвичай, метеозондів із контрабандою.

"Було зафіксовано 66 знімків радіолокаційними системами. Порівняно з п'ятницею і суботою це в кілька разів більше. На цих знімках вітер був спрямований точно в бік аеропорту, можливі повітряні кулі було зафіксовано у Варенському та Шальчинінському районах, тому ухвалено рішення припинити польоти з метою забезпечення безпеки авіації", – сказав він.

Уже затримано одну особу, яку підозрюють у причетності. Зонди також розшукують і вилучають. Вранці 27 жовтня аеропорт відновив роботу, але кордон із Білоруссю, як і раніше, закритий.

Старший радник президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив, що Литва зараз у "серйозній кризі", передає Delfi.

"Мушу констатувати, що ми перебуваємо в кризі... Що далі, то зрозуміліше, що це не просто контрабанда, а прикриття. По суті, це гібридна психологічна операція", – підкреслив він.