Литва збирає комісію через загрози з Білорусі. У президента говорять про гібридну операцію
Литва збере 27 жовтня Комісію з національної безпеки через метеозонди з контрабандою з боку Білорусі, які чотири рази запускали минулого тижня. Про це повідомляє литовське медіа LRT.
Комісію скликала прем'єр-міністерка країни Інга Ругінене. А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратовичюс заявив 26 жовтня після наради з керівниками військових і внутрішніх органів, що буде вжито нових заходів для запобігання загрозам від контрабандних повітряних куль із Білорусі.
Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас повідомив, що в неділю ввечері зафіксовано більше, ніж зазвичай, метеозондів із контрабандою.
"Було зафіксовано 66 знімків радіолокаційними системами. Порівняно з п'ятницею і суботою це в кілька разів більше. На цих знімках вітер був спрямований точно в бік аеропорту, можливі повітряні кулі було зафіксовано у Варенському та Шальчинінському районах, тому ухвалено рішення припинити польоти з метою забезпечення безпеки авіації", – сказав він.
Уже затримано одну особу, яку підозрюють у причетності. Зонди також розшукують і вилучають. Вранці 27 жовтня аеропорт відновив роботу, але кордон із Білоруссю, як і раніше, закритий.
Старший радник президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив, що Литва зараз у "серйозній кризі", передає Delfi.
"Мушу констатувати, що ми перебуваємо в кризі... Що далі, то зрозуміліше, що це не просто контрабанда, а прикриття. По суті, це гібридна психологічна операція", – підкреслив він.
- 24 жовтня Литва тимчасово закрила кордон з Білоруссю і зупиняла роботу двох аеропортів через метеозонди з контрабандою. Подібний інцидент стався і 22 жовтня.
- 26 жовтня прем'єр Литви запропонував надовго закрити кордон із Білоруссю й обмежити транзит до Калінінграда.
- Увечері 26 жовтня стався четвертий за тиждень подібний інцидент, через що припинили тимчасово роботу аеропорту у Вільнюсі та на невизначений термін закрили два діючі переходи на кордоні з Білоруссю.
