Вчетверте за тиждень Литву атакують метеозонди – кордон із Білоруссю закрито

Литва зупинила роботу аеропорту та закрила кордон із Білоруссю на невизначений термін через повітряні кулі

Кордон Білорусі та Литви (Фото: VSAT/Facebook)

Увечері 26 жовтня Литва третій день поспіль зупинила роботу аеропорту Вільнюса через метеорологічні зонди, які залетіли з Білорусі. Про це сказано у заяві адміністрації аеропорту.

Аеропорт о 21:42 тимчасово призупинив рух літаків через виявлення повітряної кулі або кількох куль у небі країни, які рухалися в його напрямку. Обмеження діятимуть до 01:40 27 жовтня.

Як повідомив Національний центр управління в кризових ситуаціях (NKVC), через метеозонди Литва закриває кордон із Білоруссю на невизначений термін, передає LRT. Йдеться про два діючі переходи Шальчинінкай і Мядінінкай.

Загалом за минулий тиждень повітряний рух Литви було порушено чотири рази через контрабандні кулі, що летять з боку Білорусі.

Також 26 жовтня у Вільнюському районі виявили партію контрабандних сигарет, доставлену з Білорусі на метеозонді. У посилці було 1500 пачок сигарет. Прикордонники затримали у Вільнюсі чотирьох осіб, імовірно причетних до контрабанди.

Метеозонд (Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba)