Вчетверте за тиждень Литву атакують метеозонди – кордон із Білоруссю закрито
Увечері 26 жовтня Литва третій день поспіль зупинила роботу аеропорту Вільнюса через метеорологічні зонди, які залетіли з Білорусі. Про це сказано у заяві адміністрації аеропорту.
Аеропорт о 21:42 тимчасово призупинив рух літаків через виявлення повітряної кулі або кількох куль у небі країни, які рухалися в його напрямку. Обмеження діятимуть до 01:40 27 жовтня.
Як повідомив Національний центр управління в кризових ситуаціях (NKVC), через метеозонди Литва закриває кордон із Білоруссю на невизначений термін, передає LRT. Йдеться про два діючі переходи Шальчинінкай і Мядінінкай.
Загалом за минулий тиждень повітряний рух Литви було порушено чотири рази через контрабандні кулі, що летять з боку Білорусі.
Також 26 жовтня у Вільнюському районі виявили партію контрабандних сигарет, доставлену з Білорусі на метеозонді. У посилці було 1500 пачок сигарет. Прикордонники затримали у Вільнюсі чотирьох осіб, імовірно причетних до контрабанди.
- 23 жовтня російські літаки порушили повітряний простір Литви, влетівши на кілька секунд із Калінінградської області. Для протидії піднімалися винищувачі НАТО.
- 24 жовтня Литва тимчасово закрила кордон з Білоруссю і зупиняла роботу двох аеропортів через метеозонди з контрабандою. Подібний інцидент трапився і 22 жовтня.
- 26 жовтня прем'єр Литви запропонував надовго закрити кордон із Білоруссю і обмежити транзит до Калінінграда
Коментарі (0)