Президент Литви пропонує надовго закрити кордон з Білоруссю та обмежити транзит до Калінінграда

Науседа оцінює інциденти з повітряними кулями з Білорусі як гібридну атаку на Литву

Ґітанас Науседа (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Литви Ґітанас Науседа запропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін й обмежити транзит до російського Калінінграда у зв'язку із загрозою контрбанди за допомогою білоруських метеорологічних зондів. Заяву адміністрації політика з посиланням на литовську агенцію BNS передає суспільний мовник LRT.

"Президент оцінює інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як в симетричні, так і асиметричні способи. Найближчими днями уряд повинен запропонувати способи реагування. Серед варіантів, які повинні бути розглянуті, – тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда", – йдеться у заяві відомства.

У вівторок, 28 жовтня, глава Литви скличе міжвідомчу нараду з цих питань.

Раніше, 24-25 числа, через повітряні кулі з білоруською котрабандою два дні поспіль було порушено роботу Вільнюського аеропорту, а в один з днів з перешкодами стикнулось Каунаське летовище.

Загалом впродовж тижня повітряне сполучення було тричі порушено через кулі з контрабандою.

Реагуючи на ці ситуації, Литва декілька разів тимчасово закривала кордон з Білоруссю.

Як повідомляла BNS, після того, як раніше Литва закрила частину прикордонних пунктів з Білоруссю, встановила фізичний бар'єр на кордоні й посилила його охорону, метеорологічні кулі стали одним з найпопулярніших способів переправлення контрабандних цигарок.