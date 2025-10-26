Науседа предлагает надолго закрыть границу с Беларусью и ограничить транзит в Калининград

Президент Литвы оценивает инциденты с воздушными шарами из Беларуси как гибридную атаку на Литву

Гитанас Науседа (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в российский Калининград в связи с угрозой контрбанды с помощью беларуских метеорологических зондов. Заявление администрации политика со ссылкой на литовское агентство BNS передаёт общественный вещатель LRT.

"Президент оценивает инциденты последних дней и сбои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами. В ближайшие дни правительство должно предложить способы реагирования. Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены, – длительное закрытие границы с Беларусью и ограничения транзита в Калининград", – говорится в заявлении ведомства.

Во вторник, 28 октября, глава Литвы созовет межведомственное совещание по этим вопросам.

Ранее, 24-25 числа, из-за воздушных шаров с беларуской котрабандой два дня подряд была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, а в один из дней с препятствиями столкнулся Каунасский аэропорт.

В общем, в течение недели, воздушное сообщение было трижды нарушено из-за шаров с контрабандой.

Реагируя на эти ситуации, Литва несколько раз временно закрывала границу с Беларусью.

Как сообщала BNS, после того, как ранее Литва закрыла часть пограничных пунктов с Беларусью, установила физический барьер на границе и усилила ее охрану, метеорологические шары стали одним из самых популярных способов переправки контрабандных сигарет.