Литва после инцидента с самолетами России просит НАТО скорее ввести ротационную ПВО

Глава литовского МИД считает, что меры, которые до сих пор принимались, неэффективны против России

Кястутис Будрис (Фото: x.com/BudrysKestutis)

Литва просит НАТО быстрее внедрить ротационную систему противовоздушной обороны после очередного инцидента с российскими самолетами в воздушном пространстве страны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, передает LRT.

"Призыв и позиция Литвы очень ясны – мы должны наконец реализовать то, о чем договорились на саммите в Вильнюсе в 2023 году: в регионе должна быть реализована ротационная противовоздушная оборона, мы должны увеличить силы в странах Балтии как в виде истребителей, так и в виде наземных средств противовоздушной обороны", – сказал он журналистам.

Будрис отметил, что абсолютно все видят, что полеты дронов, истребителей и воздушных шаров в небе Литвы и других стран Европы продолжаются. А это означает, по его словам, что меры, которые принимаются сейчас, являются недостаточными, чтобы удержать Россию от таких действий.

"Мы видим, что Россия продвигает границы, когда ее военные действия не получают должного ответа", – подчеркнул он.

Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласовали модель ротации средств ПВО, чтобы сделать ее практически непрерывной. К осени 2025 года только две страны внесли свой вклад: Нидерланды в июле 2024 года отправили зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot, в феврале 2025 года Италия развернула наземные ЗРК SAMP/T для учений.

В июле Испания также направила в Литву восемь истребителей, по четыре из которых предназначены для патрулирования неба и ППО. Эти силы будут размещены в стране до весны 2026 года.