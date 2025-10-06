Истребители НАТО трижды за неделю взлетали для сопровождения самолетов РФ над Балтикой

Альянс зафиксировал в регионе транспортные самолеты и истребители РФ, которые двигались с нарушением правил полетов

Российский Ан-12 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

На прошлой неделе истребители НАТО трижды взлетали для сопровождения российских самолетов над Балтикой, которые нарушали правила полетов. Об этом сообщил литовский вещатель LRT со ссылкой на Министерство обороны страны.

Во вторник, 30 сентября, истребители Альянса вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов Ан-12, которые двигались с материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство.

Они имели включенные радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета, поддерживая только радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

В тот же день самолет Альянса вылетел для идентификации транспортного самолета Ан-72. Он летел с включенным транспондером, без плана полета и на радиосвязи с RATCC. Однако четыре истребителя Су-30 и два истребителя МиГ-31, которые вылетели из Калининграда для сопровождения самолета, не имели включенных транспондеров, планов полета и радиосвязи.

Кроме этого, истребители НАТО сопроводили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24МР, который 1 октября летал без транспондера, плана полета и радиосвязи.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии и предусматривает постоянный контроль воздушного пространства региона.

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.

В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.

НАТО пообещала и в дальнейшем "решительно реагировать" на нарушение Россией воздушного пространства государств Альянса.