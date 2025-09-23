НАТО пообещало "решительно реагировать" на нарушение воздушного пространства Россией

Россия несет полную ответственность за эти действия, которые способствуют эскалации, заявили в Альянсе

Флаг НАТО (Иллюстративное фото: Clemens Bilan/EPA)

НАТО пообещало и в дальнейшем "решительно реагировать" на нарушение Россией воздушного пространства государств Альянса. Об этом говорится в официальном заявлении НАТО.

Утром во вторник, 23 сентября, Североатлантический совет собрался на заседание по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить нарушение Россией воздушного пространства.

Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе проинформировал Совет об этом инциденте, во время которого три вооруженных российских самолета МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии более чем на 10 минут.

"Реакция НАТО была быстрой и решительной. Самолеты союзников были подняты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить их из воздушного пространства Эстонии", — говорится в заявлении.

В Альянсе убеждены, что это вторжение является частью более широкой тенденции ко все более безответственному поведению России. Это уже второй случай за две недели, когда Североатлантический совет собирается в соответствии со статьей 4.

10 сентября Совет провел консультации в ответ на масштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами. Несколько других членов Альянса, в частности Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния, также недавно подверглись нарушениям своего воздушного пространства со стороны России.

"Мы выражаем полную солидарность со всеми членами Альянса, воздушное пространство которых было нарушено", — отметили в НАТО.

Россия несет полную ответственность за эти действия, которые способствуют эскалации, рискуют привести к просчетам и ставят под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться.

"НАТО и в дальнейшем будет решительно реагировать на безрассудные действия России. 12 сентября мы начали операцию "Восточный страж" с целью укрепления позиций НАТО вдоль всего восточного фланга. Мы будем усиливать наши возможности и укреплять нашу позицию сдерживания и обороны, в частности с помощью эффективной противовоздушной обороны", — говорится в заявлении.

Россия не должна иметь никаких сомнений: НАТО и союзники, в соответствии с международным правом, будут применять все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя и сдерживания всех угроз со всех сторон. В НАТО продолжат "реагировать способом, в сроки и в сферах, которые мы выберем".

Эти и другие безответственные действия России не отвлекут союзников от их обязательств поддерживать Украину, безопасность которой способствует безопасности Альянса, в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против жестокой и неоправданной агрессии России.