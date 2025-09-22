Глава МИД Британии: Если нам придется дать отпор самолетам, мы это сделаем
Силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это потребуется. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер на чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН, передает канал Sky News.
"Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала Купер.
Она отметила, что "в лучшем случае эти последние действия являются опасными и безрассудными".
"В худшем – они являются намеренной попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. Они рискуют ошибиться, они открывают дверь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией", – добавила Купер.
Она акцентировала, что Британия полностью солидарна со своими союзниками.
Глава МИД Британии подчеркнула, что безрассудные действия российского диктатора Владимира Путина рискуют привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией.
"Наш альянс является оборонительным, но не питайте иллюзий: мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы полны решимости", – сказала она.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллина. В целом они были над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.
- В тот же день два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
