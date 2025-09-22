Глава МИД Британии: Если нам придется дать отпор самолетам, мы это сделаем

Безрассудные действия диктатора РФ рискуют привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией, считает Иветт Купер

Иветт Купер (Фото: Andy Rain/EPA)

Силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это потребуется. С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер на чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН, передает канал Sky News.

"Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала Купер.

Она отметила, что "в лучшем случае эти последние действия являются опасными и безрассудными".

"В худшем – они являются намеренной попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. Они рискуют ошибиться, они открывают дверь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией", – добавила Купер.

Она акцентировала, что Британия полностью солидарна со своими союзниками.

Глава МИД Британии подчеркнула, что безрассудные действия российского диктатора Владимира Путина рискуют привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией.

"Наш альянс является оборонительным, но не питайте иллюзий: мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы полны решимости", – сказала она.