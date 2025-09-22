Глава МЗС Британії: Якщо нам доведеться дати відсіч літакам, ми це зробимо

Безрозсудні дії диктатора РФ ризикують призвести до прямого збройного протистояння між НАТО та Росією, вважає Іветт Купер

Іветт Купер (Фото: Andy Rain/EPA)

Сили Великої Британії та НАТО протистоятимуть російським літакам, якщо це буде потрібно. З відповідною заявою виступила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер на надзвичайному засіданні Ради безпеки ООН, передає канал Sky News.

"Якщо нам потрібно буде протистояти літакам, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо", – сказала Купер.

Вона зазначила, що "у кращому випадку ці останні дії є небезпечними та безрозсудними".

"У гіршому – вони є навмисною спробою підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку. Вони ризикують помилитися, вони відкривають двері до прямої збройної конфронтації між НАТО та Росією", – додала Купер.

Вона акцентувала, що Британія повністю солідарна зі своїми союзниками.

"Наш альянс є оборонним, але не плекайте ілюзій: ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми сповнені рішучості", – сказала вона.