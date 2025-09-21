Заліт МіГів до Естонії показав, як РФ набирає обертів та провокує з усіх боків – Міноборони Польщі

Порушення повітряного простору Естонії є "дуже жорстким", оскільки тривало 12 хвилин, зауважив Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Jarek Praszkiewicz / EPA)

Заліт російських винищувачів до Естонії 19 вересня продемонстрував посилення провокацій з боку Росії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Польська агенція преси.

Чиновник зауважив, що впродовж останніх років літаки РФ порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів.

"Останній випадок є дуже жорстким, оскільки тривав 12 хвилин. Він показує, як Росія набирає обертів, як провокує з усіх боків", – розповів Косіняк-Камиш.

Він нагадав, як російські літаки нещодавно пролетіли над буровою платформою польської компанії, а російський "тіньовий флот" перерізав кабелі, що знаходились на дні Балтійського моря.

"Ці провокації триватимуть, і на них потрібно реагувати. Потрібно також зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації, бо тут знову є спроба дезінформації, оскільки Росія не підтверджує такого роду дії", – додав міністр.

Посадовець акцентував, що "провокаційний характер дій Росії посилюється".