Британські винищувачі вперше вилетіли патрулювати небо Польщі
Два британські винищувачі здійснили свій перший виліт на оборону Польщі після вторгнення російського безпілотника в повітряний простір країни 10 вересня. Про це повідомляє Sky news.
Політ був частиною операції НАТО "Східний вартовий", яку було розпочато з метою зміцнити східний фланг Європи після інциденту з російськими дронами в Польщі.
Для патрулювання неба Польщі були пущені в дію два винищувачі Typhoon за підтримки літака-заправника Voyager королівських військово-повітряних сил. Вони вилетіли з авіабази Конінгсбі в Лінкольнширі ввечері 19 вересня, а вранці 20 вересня повернулися назад.
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що місія посилає чіткий сигнал про те, що повітряний простір НАТО буде захищено.
"Я пишаюся видатними британськими пілотами й членами екіпажу, які взяли участь у цій успішній операції із захисту наших союзників від нерозважливої російської агресії", – сказав він.
А глава королівських ВПС головний маршал авіації Гарв Сміт сказав, що цей виліт ознаменував собою першу оперативну місію королівських ВПС на базі Eastern Sentry, що підтверджує незмінну прихильність Британії НАТО і його союзникам.
"Ми залишаємося гнучкими, інтегрованими й готовими застосовувати авіаційну міць на великих відстанях", – зазначив він.
- 18 вересня вночі в Польщі зафіксували підвищену активність білоруських і російських дронів.
- 19 вересня винищувачі РФ порушили зону безпеки бурової платформи польської компанії на Балтиці.
- Того ж дня російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу столиці. Трамп заявив, що це може бути "великою проблемою".
