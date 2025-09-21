Британські винищувачі вперше вилетіли патрулювати небо Польщі

Цей політ став сигналом про те, що небо НАТО буде надійно захищене

Винищувачі Typhoons і JASDF F-15 (Фото: x.com/RoyalAirForce)

Два британські винищувачі здійснили свій перший виліт на оборону Польщі після вторгнення російського безпілотника в повітряний простір країни 10 вересня. Про це повідомляє Sky news.

Політ був частиною операції НАТО "Східний вартовий", яку було розпочато з метою зміцнити східний фланг Європи після інциденту з російськими дронами в Польщі.

Для патрулювання неба Польщі були пущені в дію два винищувачі Typhoon за підтримки літака-заправника Voyager королівських військово-повітряних сил. Вони вилетіли з авіабази Конінгсбі в Лінкольнширі ввечері 19 вересня, а вранці 20 вересня повернулися назад.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що місія посилає чіткий сигнал про те, що повітряний простір НАТО буде захищено.

"Я пишаюся видатними британськими пілотами й членами екіпажу, які взяли участь у цій успішній операції із захисту наших союзників від нерозважливої російської агресії", – сказав він.

А глава королівських ВПС головний маршал авіації Гарв Сміт сказав, що цей виліт ознаменував собою першу оперативну місію королівських ВПС на базі Eastern Sentry, що підтверджує незмінну прихильність Британії НАТО і його союзникам.

"Ми залишаємося гнучкими, інтегрованими й готовими застосовувати авіаційну міць на великих відстанях", – зазначив він.