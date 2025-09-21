Британские истребители впервые вылетели патрулировать небо Польши
Два британских истребителя совершили свой первый вылет на оборону Польши после вторжения российского беспилотника в воздушное пространство страны 10 сентября. Об этом сообщает Sky news.
Полет был частью операции НАТО "Восточный страж", которая была начата с целью укрепить восточный фланг Европы после инцидента с российскими дронами в Польше.
Для патрулирования неба Польши были задействованы два истребителя Typhoon при поддержке самолета-заправщика Voyager королевских военно-воздушных сил. Они вылетели с авиабазы Конингсби в Линкольншире вечером 19 сентября, а утром 20 сентября вернулись на базу.
Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что миссия посылает четкий сигнал о том, что воздушное пространство НАТО будет защищено.
"Я горжусь выдающимися британскими пилотами и членами экипажа, принявшими участие в этой успешной операции по защите наших союзников от безрассудной российской агрессии", – сказал он.
А глава королевских ВВС главный маршал авиации Харв Смит сказал, что этот вылет ознаменовал собой первую оперативную миссию королевских ВВС на базе Eastern Sentry, что подтверждает неизменную приверженность Британии НАТО и его союзникам.
"Мы остаемся гибкими, интегрированными и готовыми применять авиационную мощь на больших расстояниях", – отметил он.
- 18 сентября ночью в Польше зафиксировали повышенную активность беларусских и российских дронов.
- 19 сентября истребители РФ нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании на Балтике.
- В тот же день российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи столицы. Трамп заявил, что это может быть "большой проблемой".
