В Польше ночью зафиксировали повышенную активность беларуских и российских дронов
В ночь на 18 сентября пограничники Польши зафиксировали возросшую активность беларуских и российских беспилотников. Они пытались нарушить воздушное пространство страны, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, передает RMF 24.
На конференции министра спросили: когда ждать открытия пограничных переходов с Беларусью. Он напомнил, что закрыта она была не на время российско-беларуских учений "Запад-2025", а из-за них. Но откроют пункты пропуска только тогда, когда будет стопроцентная уверенность в отсутствии угроз или провокаций.
"Сегодня ночью пограничники зафиксировали повышенную активность беларуских и российских беспилотников, пытавшихся пересечь воздушное пространство Польши. Очевидно, что ситуация на польско-беларуской границе остается крайне напряженной. Если мы получим от служб информацию о том, что все становится безопасно, мы откроем границу", – сказал Кервинский.
Польша полностью закрыла границу с Беларусью в ночь с 11 на 12 сентября – в обе стороны не работают все шесть пограничных переходов.
- В тот же день Германия начала патрулировать воздушное пространство Польши из-за дронов России, которые залетели 10 сентября.
- 17 сентября сообщалось, что в Польше в лесу нашли еще один российский дрон.
- 18 сентября министр обороны Польши анонсировал соглашение с Украиной в сфере дронов. Также будет создана совместная рабочая группа по беспилотным авиационным системам.
