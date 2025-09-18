В Польше ночью зафиксировали повышенную активность беларуских и российских дронов

Граница Польши и Беларуси остается закрытой, ее откроют, только когда будут уверены в отсутствии угроз

Марцин Кервинский (Фото: x.com/MKierwinski)

В ночь на 18 сентября пограничники Польши зафиксировали возросшую активность беларуских и российских беспилотников. Они пытались нарушить воздушное пространство страны, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, передает RMF 24.

На конференции министра спросили: когда ждать открытия пограничных переходов с Беларусью. Он напомнил, что закрыта она была не на время российско-беларуских учений "Запад-2025", а из-за них. Но откроют пункты пропуска только тогда, когда будет стопроцентная уверенность в отсутствии угроз или провокаций.

"Сегодня ночью пограничники зафиксировали повышенную активность беларуских и российских беспилотников, пытавшихся пересечь воздушное пространство Польши. Очевидно, что ситуация на польско-беларуской границе остается крайне напряженной. Если мы получим от служб информацию о том, что все становится безопасно, мы откроем границу", – сказал Кервинский.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью в ночь с 11 на 12 сентября – в обе стороны не работают все шесть пограничных переходов.