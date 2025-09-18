Украина и Польша создают Совместную рабочую группу по беспилотным авиационным системам

Денис Шмыгаль и Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Минобороны)

Украина и Польша начинают сотрудничество в сфере беспилотных авиационных систем, создавая совместную рабочую группу. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

18 сентября глава Минобороны подписал меморандум с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камышем.

"Мы переводим наше сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения", — отметил Шмыгаль.

Также она будет:

→ способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;

→ разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;

→ укреплять совместимость между вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Кроме этого, Шмыгаль и Косиняк-Камыш подписали Совместную декларацию по усилению безопасности и оборонного сотрудничества. В этом документе договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL.

Также руководители оборонных ведомств подписали письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО. Они призвали союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и активно участвовать в его проектах.

