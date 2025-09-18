Министр обороны Польши анонсировал соглашение с Украиной в сфере дронов

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Adam Kumorowicz/EPA)

Польша будет сотрудничать с Украиной в сфере приобретения навыков использования беспилотников. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, цитирует RMF24.

Глава польского Минобороны 18 сентября прибыл в Украину. Во время своего визита он посетил польское военное кладбище в Быковне под Киевом. Также запланированы встречи с министром обороны Денисом Шмыгалем и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

"Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков эксплуатации беспилотников. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных отраслевых инициатив. Думаю, поляки с нетерпением ждут этого – после таких масштабных усилий по оказанию помощи населению", — сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что "еще одним вопросом является повышение квалификации наших военнослужащих на основе опыта, полученного в Украине".

"Внедрение опыта, полученного на новом поле боя, имеет решающее значение для трансформации Вооруженных сил Польши и НАТО в целом", — акцентировал министр.

Он оценил открытость и готовность украинской стороны к сотрудничеству.

"Я понимаю эмоции, которые иногда возникают между нами, между Польшей и Украиной, но они не должны затмевать нашу стратегическую цель. Враг – в другом месте. Его нельзя искать внутри нас, среди нас", — добавил министр обороны Польши.