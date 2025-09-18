Міністр оборони Польщі анонсував угоду з Україною у сфері дронів

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Adam Kumorowicz/EPA)

Польща співпрацюватиме з Україною у сфері набуття навичок використання безпілотників. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, цитує RMF24.

Глава польського Міноборони 18 вересня прибув до України. Під час свого візиту він відвідав польське військове кладовище в Биківні під Києвом. Також заплановано зустрічі з міністром оборони Денисом Шмигалем і секретарем Ради національної безпеки й оборони Рустемом Умєровим.

"Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок експлуатації безпілотників. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних галузевих ініціатив. Думаю, поляки з нетерпінням чекають на це – після таких масштабних зусиль з надання допомоги населенню", – сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що "ще одним питанням є підвищення кваліфікації наших військовослужбовців на основі досвіду, отриманого в Україні".

"Впровадження досвіду, отриманого на новому полі бою, має вирішальне значення для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО в цілому", – акцентував міністр.

Він оцінив відкритість і готовність української сторони до співпраці.

"Я розумію емоції, які іноді виникають між нами, між Польщею та Україною, але вони не повинні затьмарювати нашу стратегічну мету. Ворог – в іншому місці. Його не можна шукати всередині нас, серед нас", – додав міністр оборони Польщі.