Цього тижня до України приїде польська делегація військових високого рівня – МЗС

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Польські військовослужбовці високого рівня цього тижня відвідають Україну. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає РБК-Україна.

За його словами, минулого тижня глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту глави польської дипломатії Радослава Сікорського анонсував, що делегація з Польщі приїде, щоб вивчати український досвід.

"Станом на зараз є дата візиту цієї делегації. Є вже деталі, але оскільки ми зазвичай не анонсуємо з міркувань безпеки такі візити, я не зможу вдаватися в деталі", – сказав Тихий.

Він повторив, що Україна очікує польську делегацію цього тижня.

"Делегація буде на високому рівні", – уточнив Тихий, додавши, що подальші деталі, ймовірно, будуть від Міністерства оборони й очільника відомства Дениса Шмигаля щодо цього візиту.

"Ми готові ділитися досвідом з Польщею. І переконані, що цей візит теж буде важливим кроком на цьому шляху. Можна буде також обговорити й плани того, як нам спільно працювати разом з іншими партнерами над тим, щоб підвищувати безпеку повітряного простору – нашого і союзників", – резюмував речник МЗС.