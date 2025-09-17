Цього тижня до України приїде польська делегація військових високого рівня – МЗС
Польські військовослужбовці високого рівня цього тижня відвідають Україну. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає РБК-Україна.
За його словами, минулого тижня глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту глави польської дипломатії Радослава Сікорського анонсував, що делегація з Польщі приїде, щоб вивчати український досвід.
"Станом на зараз є дата візиту цієї делегації. Є вже деталі, але оскільки ми зазвичай не анонсуємо з міркувань безпеки такі візити, я не зможу вдаватися в деталі", – сказав Тихий.
Він повторив, що Україна очікує польську делегацію цього тижня.
"Делегація буде на високому рівні", – уточнив Тихий, додавши, що подальші деталі, ймовірно, будуть від Міністерства оборони й очільника відомства Дениса Шмигаля щодо цього візиту.
"Ми готові ділитися досвідом з Польщею. І переконані, що цей візит теж буде важливим кроком на цьому шляху. Можна буде також обговорити й плани того, як нам спільно працювати разом з іншими партнерами над тим, щоб підвищувати безпеку повітряного простору – нашого і союзників", – резюмував речник МЗС.
- 12 вересня Міноборони Польщі повідомило, що українські військові проведуть навчання польських солдатів із боротьби з безпілотниками на території Польщі.
- Того самого дня Сибіга підтвердив, що Україну відвідає делегація польських військових для роботи з українськими колегами після атаки дронів РФ по Польщі 10 вересня.
