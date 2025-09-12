Україну відвідають польські військові, щоб "попрацювати" стосовно ППО – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

18 вересня Україну відвідає делегація польських військових для роботи з українськими колегами після атаки дронів РФ по Польщі 10 вересня. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою данського МЗС Ларсом Люкке Расмуссеном у Києві.

"Президент України неодноразово це казав, що ми, напевно, вже повинні думати про спільну координацію системи захисту повітря, як українського, так і європейського, в даному випадку на двосторонній основі з Польщею, для того, щоб координувати наші зусилля. [10 вересня] українська сторона повідомляла польську сторону завчасно про прямування цих [російських] безпілотників в повітряний простір Польщі", – розповів український посадовець.

За його словами, Україна очікує 18 вересня прибуття делегації польських військових, щоб ті "попрацювали" з українськими колегами.

"На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", – наголосив Сибіга.