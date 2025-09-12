Украину посетят польские военные, чтобы "поработать" насчет ПВО – Сибига

Сейчас только Украина имеет необходимый опыт по противодействию российским атакам, отметил глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

18 сентября Украину посетит делегация польских военных для работы с украинскими коллегами после атаки дронов РФ по Польше 10 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой датского МИД Ларсом Люкке Расмуссеном в Киеве.

"Президент Украины неоднократно это говорил, что мы, наверное, уже должны думать о совместной координации системы защиты воздуха, как украинского, так и европейского, в данном случае на двусторонней основе с Польшей, для того, чтобы координировать наши усилия. [10 сентября] украинская сторона сообщала польской стороне заблаговременно о направлении этих [российских] беспилотников в воздушное пространство Польши", – рассказал украинский чиновник.

По его словам, Украина ожидает 18 сентября прибытия делегации польских военных, чтобы те "поработали" с украинскими коллегами.

"На сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", – подчеркнул Сибига.