Зеленський про дрони РФ у Польщі: Путін перевіряє, до чого готове НАТО

Зеленський вважає, що російські дрони в Польщі також є сигналом Заходу не передавати Україні додаткові системи ППО

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін випробовує НАТО та хоче побачити, до чого готовий Альянс, порушуючи повітряний простір Польщі дронами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

Главу держави запитали, яке послання Путін посилає європейцям після того, як британські винищувачі виконували місії з протиповітряної оборони над Польщею через дрони РФ.

"Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення", – сказав президент.

Також Зеленський додав, що порушивши повітряний простір Польщі, Росія посилає Заходу ще один сигнал з приводу України.

"Вони посилають ще один сигнал. Не смійте надавати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим", – сказав глава держави.