Зеленський про дрони РФ у Польщі: Путін перевіряє, до чого готове НАТО
Російський диктатор Володимир Путін випробовує НАТО та хоче побачити, до чого готовий Альянс, порушуючи повітряний простір Польщі дронами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.
Главу держави запитали, яке послання Путін посилає європейцям після того, як британські винищувачі виконували місії з протиповітряної оборони над Польщею через дрони РФ.
"Він випробовує НАТО. Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення", – сказав президент.
Також Зеленський додав, що порушивши повітряний простір Польщі, Росія посилає Заходу ще один сигнал з приводу України.
"Вони посилають ще один сигнал. Не смійте надавати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим", – сказав глава держави.
- 11 вересня Зеленський порівняв атаку російських дронів по Польщі з окупацією українського Криму у 2014 році.
- 13 вересня у Польщі розпочалась операція НАТО "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на країну за три дні до цього.
- Наступного дня польський президент Навроцький дав згоду на розміщення військ союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу.
