Зеленский о дронах РФ в Польше: Путин проверяет, к чему готово НАТО
Российский диктатор Владимир Путин испытывает НАТО и хочет увидеть, к чему готов Альянс, нарушая воздушное пространство Польши дронами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.
Главу государства спросили, какое послание Путин посылает европейцам после того, как британские истребители выполняли миссии по противовоздушной обороне над Польшей из-за дронов РФ.
"Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", – сказал президент.
Также Зеленский добавил, что нарушив воздушное пространство Польши, Россия посылает Западу еще один сигнал в отношении Украины.
"Они посылают еще один сигнал. Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, потому что они могут понадобиться вам самим", – сказал глава государства.
- 11 сентября Зеленский сравнил атаку российских дронов по Польше с оккупацией украинского Крыма в 2014 году.
- 13 сентября в Польше начался операция НАТО "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на страну за три дня до этого.
- На следующий день польский президент Навроцкий дал согласие на размещение войск союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса.
