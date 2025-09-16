Зеленский о дронах РФ в Польше: Путин проверяет, к чему готово НАТО

Зеленский считает, что российские дроны в Польше также являются сигналом Западу не передавать Украине дополнительные системы ПВО

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин испытывает НАТО и хочет увидеть, к чему готов Альянс, нарушая воздушное пространство Польши дронами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Главу государства спросили, какое послание Путин посылает европейцам после того, как британские истребители выполняли миссии по противовоздушной обороне над Польшей из-за дронов РФ.

"Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", – сказал президент.

Также Зеленский добавил, что нарушив воздушное пространство Польши, Россия посылает Западу еще один сигнал в отношении Украины.

"Они посылают еще один сигнал. Не смейте предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, потому что они могут понадобиться вам самим", – сказал глава государства.