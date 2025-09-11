Зеленский сравнил залет российских дронов в Польшу с оккупацией Крыма

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский сравнил атаку российских дронов по Польше с оккупацией украинского Крыма в 2014 году. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом в Киеве.

"На мой взгляд, самое страшное, что эта атака похожа на Крым. А чем это отличается? Просто сейчас технологическая война, сейчас не нужны люди в зеленой форме, "зеленые человечки", как их называли, которые зашли просто на вашу территорию. Сегодня другая война. Сегодня ту же роль на территории Польши выполнили беспилотники российского производства", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что самое опасное в этой ситуации, как это было во время оккупации Крыма, если, например, Соединенные Штаты или другие партнеры передают сигналы вроде "главное не довести до войны", а внутренняя ситуация в стране вроде "главное все пройти очень спокойно".

"И поэтому для меня это очень похоже на Крым. Я считаю, что это похоже на такую репетицию. И поэтому я делюсь о том, что я думаю, потому что месседжи от [российского диктатора] Путина, они есть в медиа, они открыты, они всегда были о тех или иных частях Польши, которые Польше в свое время "подарил" Советский Союз. То есть риторика та же (что и с Украиной. – Ред.)", – добавил руководитель страны.