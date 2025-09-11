Зеленський порівняв заліт російських дронів до Польщі з окупацією Криму

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський порівняв атаку російських дронів по Польщі з окупацією українського Криму у 2014 році. Про це глава держави розповів під час пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом у Києві.

"На мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. А чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні люди в зеленій формі, "зелені чоловічки", як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна. Сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва", – розповів президент.

Зеленський зауважив, що найнебезпечніше в цій ситуації, як це було під час окупації Криму, якщо, наприклад, Сполучені Штати або інші партнери передають сигнали на кшталт "головне не довести до війни", а внутрішня ситуація в країні, як-от "головне все пройти дуже спокійно".

"І тому для мене це дуже схоже на Крим. Я вважаю, що це схоже на таку репетицію. І тому я ділюся про те, що я думаю, тому що меседжі від [російського диктатора] Путіна, вони є в медіа, вони відкриті, вони завжди були про ті чи інші частини Польщі, які Польщі у свій час "подарував" Радянський Союз. Тобто риторика та сама (що й з Україною. – Ред.)", – додав керівник країни.