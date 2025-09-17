На этой неделе в Украину приедет польская делегация военных высокого уровня – МИД

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Польские военнослужащие высокого уровня на этой неделе посетят Украину. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает РБК-Украина.

По его словам, на прошлой неделе глава МИД Андрей Сибига во время визита главы польской дипломатии Радослава Сикорского анонсировал, что делегация из Польши приедет, чтобы изучать украинский опыт.

"По состоянию на сейчас есть дата визита этой делегации. Есть уже детали, но поскольку мы обычно не анонсируем из соображений безопасности такие визиты, я не смогу вдаваться в детали", – сказал Тихий.

Он повторил, что Украина ожидает польскую делегацию на этой неделе.

"Делегация будет на высоком уровне", – уточнил Тихий, добавив, что дальнейшие детали, вероятно, будут от Министерства обороны и главы ведомства Дениса Шмыгаля по поводу этого визита.

"Мы готовы делиться опытом с Польшей. И убеждены, что этот визит тоже будет важным шагом на этом пути. Можно будет также обсудить и планы того, как нам совместно работать вместе с другими партнерами над тем, чтобы повышать безопасность воздушного пространства – нашего и союзников", – резюмировал спикер МИД.