82% поляків не вірять, що заліт російських дронів був випадковим – опитування IBRiS

Згідно з результатами лише 10,6% поляків погоджуються з припущенням Трампа, що дрони могли залетіти випадково

Ілюстративне фото: nara.getarchive.net

81,7% поляків не вважають, що порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками було випадковим. Про це свідчать результати опитування IBRiS, проведеного для Radio ZET, передає ONET.

Згідно з результатами, лише 10,6% респондентів погоджуються з припущенням президента США Дональда Трампа, що це могло бути ненавмисно. Ще 7,7% опитаних не мають позиції з цього питання.

Найбільше підтримують версію про "помилку" виборці Конфедерації (18%), Громадянської коаліції (17%) та Нової Лівиці (17%).

Серед виборців партії "Право і справедливість" лише 4% вважають, що дрони вторглися випадково.

Опитування було проведено 13-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 1067 респондентів.