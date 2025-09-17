82% поляків не вірять, що заліт російських дронів був випадковим – опитування IBRiS
81,7% поляків не вважають, що порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками було випадковим. Про це свідчать результати опитування IBRiS, проведеного для Radio ZET, передає ONET.
Згідно з результатами, лише 10,6% респондентів погоджуються з припущенням президента США Дональда Трампа, що це могло бути ненавмисно. Ще 7,7% опитаних не мають позиції з цього питання.
Найбільше підтримують версію про "помилку" виборці Конфедерації (18%), Громадянської коаліції (17%) та Нової Лівиці (17%).
Серед виборців партії "Право і справедливість" лише 4% вважають, що дрони вторглися випадково.
Опитування було проведено 13-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 1067 респондентів.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- Станом на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російськими дронами.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Водночас у польському МЗС це заперечили.
