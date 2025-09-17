82% поляков не верят, что залет российских дронов был случайным – опрос IBRiS
81,7% поляков не считают, что нарушение воздушного пространства страны российскими беспилотниками было случайным. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведенного для Radio ZET, передаёт ONET.
Согласно результатам лишь 10,6% респондентов соглашаются с предположением президента США Дональда Трампа,что это могло быть непреднамеренно. Еще 7,7% опрошенных не имеют позиции по этому вопросу.
Больше всего поддерживают версию об "ошибке" избиратели Конфедерации (18%), Гражданской коалиции (17%) и Новой Левицы (17%).
Среди избирателей партии "Право и справедливость" только 4% считают, что дроны вторглись случайно.
Опрос был проведен 13-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью (CATI) среди 1067 респондентов.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявивший о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время в польском МИДе это отрицают.
