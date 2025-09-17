82% поляков не верят, что залет российских дронов был случайным – опрос IBRiS

Согласно результатам только 10,6% поляков согласны с предположением Трампа, что дроны могли залететь случайно

Иллюстративное фото (Фото: nara.getarchive.net)

81,7% поляков не считают, что нарушение воздушного пространства страны российскими беспилотниками было случайным. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведенного для Radio ZET, передаёт ONET.

Согласно результатам лишь 10,6% респондентов соглашаются с предположением президента США Дональда Трампа,что это могло быть непреднамеренно. Еще 7,7% опрошенных не имеют позиции по этому вопросу.

Больше всего поддерживают версию об "ошибке" избиратели Конфедерации (18%), Гражданской коалиции (17%) и Новой Левицы (17%).

Среди избирателей партии "Право и справедливость" только 4% считают, что дроны вторглись случайно.

Опрос был проведен 13-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью (CATI) среди 1067 респондентов.